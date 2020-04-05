РИАМО - 5 апр. Из больницы в столичной Коммунарке выписали двух человек, которые вылечились от коронавирусной инфекции, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

«Состоит на лечении 346», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Из 346 человек, которые находятся на лечении в Коммунарке, у 301 пациента зафиксирована пневмония, у 201 человека подтвержден коронавирус. 26 человек лежат в реанимации, девять находятся на искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в конце 2019 года, после этого патоген распространился по всему миру.

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