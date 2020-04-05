РИАМО - 5 апр. Медицинские учреждения начали перенастраивать в Москве на случай распространения нового типа коронавирусной инфекции, в том числе в больницах будет развернуто более 20 тысяч коек для возможной госпитализации больных COVID-19, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом. Максимум все, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову – это около 20 тысяч коек региональных, федеральных и частных», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на данный момент в медучреждениях в круглосуточном режиме уже работают несколько тысяч ремонтных бригад, которые перестраивают логистику, задают санпропускники, разводят консоли для обеспечения кислородом, а также устанавливают аппараты ИВЛ, в частности, распределяют их из тех мест, где они сейчас не нужны.

Чтобы предотвратить распространения коронавируса в Московском регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только при необходимости, в случаях: угрозы жизни и здоровью, в ближайший магазин за продуктами первой необходимости, в аптеку, на работу, для выгула собак на расстоянии не дальше 100 метров от дома и для выноса мусора.

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