РИАМО - 5 апр. Некоммерческим организациям необходимо ежегодно представлять отчеты о деятельности, так, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, НКО нужно предоставлять информацию по формам №ОН0001 и №ОН0002, говорится в сообщении пресс-службы управления министерства юстиции РФ по Московской области.

Управление осуществляет государственную регистрацию и контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Исключение составляют потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, органы госвласти, иные госорганы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, бюджетные, казенные и автономные учреждения.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 32 федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» <…> некоммерческая организация обязана ежегодно представлять в управление документы, содержащие отчет о ее деятельности», — говорится в сообщении.

В документах также должны быть представлены сведения о персональном составе ее руководящих органов, документы, содержащие сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в сроки и по формам, установленным правительством РФ.

Некоммерческая организация обязана ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, представить в управление информацию по формам №ОН0001 и №ОН0002, утвержденным приказом №170.

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до 3 миллионов рублей, представляют в управление заявление, подтверждение их соответствие пункту 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности.