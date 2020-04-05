РИАМО - 5 апр. Количество поездов в метрополитене и автобусов на дорогах в период самоизоляции не снизили в городе, чтобы у москвичей была возможность дистанцироваться друг от друга, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наоборот мы делаем максимальную частоту движения для того, чтобы в вагонах была разряженная обстановка. Если мы уменьшим количество поездов, люди начнут опять плечо к плечу стоять. Конечно, там будут контакты. Чем больше разряженность обстановки, чем больше общественного транспорта, тем реже могут сидеть пассажиры, тем меньше контактов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на данный момент в Москве не нужно вводить пропуска для контроля режима самоизоляции, но при этом полиция все равно будет контролировать общественные места, дворы и делать выборочные проверки на дорогах города.

В столичном регионе введен режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения коронавируса. Выходить из дома можно только в случаях: угрозы жизни и здоровью, в ближайший магазин за продуктами первой необходимости, в аптеку, для выгула собак не дальше 100 метров от дома и для выноса мусора.

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