РИАМО - 5 апр. Пресненский суд столицы рассмотрит административное дело о неповиновении полиции в отношении жителя Москвы Иисуса Воробьева, который гулял с собакой в закрытом парке на Патриарших прудах, сообщает ТАСС.

Из-за коронавируса в Москве до 1 мая запрещено посещение городских парков и зон отдыха. Четвертого апреля полиция заметила мужчину, который выгуливал собаку в закрытой парковой зоне на Патриарших прудах. На предупреждения мужчина не реагировал и вступил с полицейскими в словесную перепалку, за что его доставили в отделение. Там молодой человек несколько часов отказывался называть свои данные.

«В отношении Воробьева составили протокол по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), он отпущен под обязательство о явке, в понедельник, 6 апреля, в Пресненском суде столицы состоится заседание», — сказал адвокат Олег Елисеев.

При задержании мужчины полицейские не разрешили ему отвезти собаку домой. Позднее за животным приехала жена Воробьева.

Согласно действующим в период эпидемии правилам, москвичи могут выгуливать собак на расстоянии 100 метров от своего дома.