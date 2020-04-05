РИАМО - 5 апр. Москва находится в самой высокой группе риска по распространению коронавирусной инфекции, поэтому в столице принимаются жесткие меры для борьбы с COVID-19, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что касается Москвы, то мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехали через Москву или побывали за границей. Конечно, количество заболевших очень большое. Большое количество людей, которые находятся уже в стационарах, больницах. Поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он заметил, что москвичи ответственно подошли к режиму самоизоляции.

Режим самоизоляции действует в Московском регионе для всех жителей. Нельзя выходить из дома без необходимости. Покидать квартиру можно в случаях: выгула собаки, похода на работу, в аптеку, в магазин и для выноса мусора.

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