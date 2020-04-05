РИАМО - 5 апр. В Можайском городском округе в поле обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, боеприпас не угрожает жизни населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:30 в субботу от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы Можайского городского округа в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступила информация об обнаружении боеприпаса времен ВОВ (авиабомба) по адресу: городской округ Можайск, село Борисово (поле).

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами ОМВД городского округа Можайск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 6 апреля», — говорится в сообщении.