РИАМО - 5 апр. Двадцати трем жителям пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газовой колонки, предоставили временное размещение, еще 129 человек разместились у родственников, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Днем в субботу в пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж. В результате происшествия три человека погибли, шестеро пострадали.

«Из 161 человека, зарегистрированного в доме, понадобилось размещение 23 жителей: 22 человека размещены в ДОУ «Пансионат Солнечный»; один человек (инвалид-колясочник) размещен в диспансерном отделении Московской областной психиатрической больницы №8», — говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 5 апреля в 18:00 встретится с жителями пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуеве, к этому времени должно быть понятно, смогут ли жители вернуться в свои квартиры.