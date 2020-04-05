РИАМО - 5 апр. В Москве и Подмосковье в воскресенье при облачной погоде с прояснениями местами могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, столбик термометра днем поднимется до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния холодного атмосферного фронта. По сведениям Метеобюро Москвы, 5 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде зарядов мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха в столице составит 5-7, по области – 3-8 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы. Геомагнитный фон в воскресенье прогнозируется преимущественно спокойный.

«Для метеозависимых людей, склонных к сосудистым спазмам, такие погодные условия являются внешним нагрузочным фактором, могут учащаться приступы мигрени, общее недомогание, «скачки» артериального давления, возможно появление различных симптомов вегетативных и психоэмоциональных расстройств», - добавляют синоптики.

Специалисты считают, что для снижения негативных проявлений следует соблюдать рекомендованные врачом схемы лечения, постараться использовать общеукрепляющие методы — контрастный душ утром, дыхательные и физические упражнения, комплекс поливитаминов и адаптогенов, занятия в домашних условиях помогут легче пережить некомфортную погоду.