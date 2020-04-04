РИАМО - 4 апр. Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин опубликовал видеозапись с благодарностью жителей дома, где произошел взрыв газа, в адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь при решении проблем.

В пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате обрушились перекрытия подъезда. Три человека погибли, шестеро пострадали. По поручению губернатора администрация городского округа развернула мобильный штаб для оказания помощи жильцам. Жители обеспечены всем необходимым, организовано питание, с пострадавшими общаются психологи.

«Выражаем свою благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за то, что он сумел решить такую проблему, которая возникла при непредвиденных обстоятельствах», - сказал житель.

Он добавил, что всех разместили в хорошем месте.

«Все хорошо, накормили. Надеемся, что через сутки мы уже будем знать, въедем или нет (в свои квартиры - ред.)» - сказал он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших и поблагодарил медиков, которые оказывают им помощь.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он пожелал родственникам пострадавших огромных сил и крепости духа.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>