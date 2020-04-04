РИАМО - 4 апр. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил свои соболезнования родным и близким погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, он пожелал родственникам пострадавших огромных сил и крепости духа.

Днем в субботу в пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж. В результате происшествия три человека погибли, шестеро пострадали.

"В Орехово-Зуево сегодня произошел взрыв газа в жилом доме. Вместе с губернатором Подмосковья (Андреем Воробьевым - ред.) и главой городского округа (Геннадием Паниным - ред.) на место оперативно прибыл и решает возникающие вопросы депутат Мособлдумы Эдуард Живцов», - написал Брынцалов в Instagram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших и поблагодарил врачей, которые оказывают им помощь.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>