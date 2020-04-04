РИАМО - 4 апр. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил свои соболезнования родным и близким погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, он пожелал родственникам пострадавших огромных сил и крепости духа.
Днем в субботу в пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж. В результате происшествия три человека погибли, шестеро пострадали.
"В Орехово-Зуево сегодня произошел взрыв газа в жилом доме. Вместе с губернатором Подмосковья (Андреем Воробьевым - ред.) и главой городского округа (Геннадием Паниным - ред.) на место оперативно прибыл и решает возникающие вопросы депутат Мособлдумы Эдуард Живцов», - написал Брынцалов в Instagram.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших и поблагодарил врачей, которые оказывают им помощь.
Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Орехово-Зуево сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме. Вместе с Губернатором Подмосковья и главой городского округа на место оперативно прибыл и решает возникающие вопросы депутат Мособлдумы Эдуард Живцов. Выражаю свои соболезнования родным и близким погибших. Огромных сил и крепости духа родственникам пострадавших. #МосОблДума #Подмосковье #ОреховоЗуево #ЕдинаяРоссия #Repost @eduard_zhivtsov_ • • • Сегодня в городе Орехово-Зуево в доме N31по ул. Гагарина произошел взрыв бытового газа, повлекший обрушение целого подъезда. На 19.00 известно о двоих погибших и 6 пострадавших. На место трагедии сразу же приехал Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Администрация округа развернула мобильный штаб для принятия незамедлительных мер по оказанию помощи жителям дома, которых сразу разместили в близлежащей школе N 25, обеспечили питанием и необходимой помощью, в том числе психологической. В 17.00 губернатор и глава округа в очередной раз встретились с жильцами дома. К этому моменту были составлены списки всех нуждающихся во временном размещении, объявлен порядок посещения уцелевших квартир, озвучены меры, которые принимаются как по линии МЧС, так и по линии соцзащиты. Я прибыл на место в течение первого часа после трагедии, буду участвовать во всех необходимых мероприятиях вместе с главой и соответствующими службами. Благодарю неравнодушных жителей, которые сразу же предложили свою помощь. Вместе мы справимся с бедой. #Мособлдума #НашеПодмосковье #ОреховоЗуевскийгородскойокруг
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии