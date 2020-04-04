РИАМО - 4 апр. По случаю освобождения Братиславы от фашистских захватчиков в небе столицы зажглись 3 тысячи фейерверков, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«Праздничный салют 24 залпами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны был произведен на Поклонной горе. Запуск свыше трех тысяч праздничных фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ», — отмечается в материале.

Фейрверки запустил дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа. Купола взрывов достигали в диаметре 300 метров. В небе сияли 50 видов фейерверков, среди них: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Столица Словакии Братислава была освобождена 4 апреля 1945 года в ходе Братиславско-Брновской операции. 2 апреля советские войска прорвали внешнюю оборону противника, в течение двух дней уличные бои вели войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей Дунайской военной флотилии.

Ценные сведения для освобождения города предоставили словацкие партизаны. Маршал Родион Малиновский обошел столицу с северо-запада, при этом удалось избежать разрушений города.