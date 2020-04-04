РИАМО - 4 апр. Аналитики сравнили пассажиропоток в Москве днем в субботу с показателями аналогичного периода прошлого года и выяснили, как эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения повлияли на загруженность дорог и общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Оказалось, что количество пассажиров метро снизилось на 81%, наземного транспорта - на 70%, пригородных электричек - на 66%.

«Дороги в Москве сегодня были свободнее на 85%, чем три недели назад», — отмечается в материале.

Из-за коронавируса для жителей Москвы действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только для похода в продуктовый магазин или аптеку, выгула собаки и выноса мусора.

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