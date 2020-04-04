РИАМО - 4 апр. Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов дома, который обрушился в результате взрыва газа в Орехово-Зуеве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 21:13 обнаружение тела третьего погибшего», - сказал собеседник агентства.

Из-за этого обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж.

Спасатели продолжают разбор завалов, жильцам предоставят временное размещение. Пока специалисты не обследуют весь дом, люди в него не вернутся.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>