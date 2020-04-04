РИАМО - 4 апр. Организации и ИП, которые продолжают работать в Москве во время эпидемии коронавируса, обязаны предоставить властям сведения о количестве сотрудников, посещающих работу, трудящихся на удаленке и не работающих по указу президента, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о введении в городе режима повышенной готовности. Согласно уточненному документу, продолжающие работу организации и индивидуальные предприниматели обязаны определить, сколько сотрудников должны трудиться в прежнем режиме, сколько подлежат переводу на удаленную работу и сколько работников должны соблюдать режим нерабочего дня с сохранением зарплаты.

«Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, обязаны обеспечить <…> представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении которых были приняты (указанные выше – ред.) решения», - говорится в документе.

При этом власти не требуют указания персональных данных сотрудников. Необходимо представить информацию об организации или ИП: название, виды осуществляемой деятельности, место осуществления деятельности и так далее, а также количественные данные о сотрудниках, работающих в разных режимах.

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