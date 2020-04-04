РИАМО - 4 апр. В Москве скончались два пациента с подтвержденным заражением коронавирусом, у них также была двусторонняя пневмония, говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

«Возраст пациентов - 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», - говорится в сообщении.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Для москвичей всех возрастов объявлен режим самоизоляции.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

Всего в России зафиксирован 4 731 случай коронавируса, 333 человека выздоровели. В Москве - 3357 случая заражения, 194 человека вылечились.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>