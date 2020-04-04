РИАМО - 4 апр. Культурные центра столицы подготовили для жителей программу лекций, выставок, мастер-классов и концертов в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города Москвы.

«Она (онлайн-программа – ред.) включает развивающие занятия для малышей от года, проекты для детей от трех — четырех лет и старше. Интересно будет молодежи и взрослым. На сайтах учреждений и на их страницах в соцсетях можно посмотреть виртуальные выставки, записи лекций, мастер-классов и концертов», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дом-культуры «Гайдаровец» устроит онлайн-выставку современных художников. В экспозиции художника-абстракциониста Любови Симоновой под названием «Цвет в форме» можно будет увидеть работы, выполненные в технике наивного искусства, символизма, экспрессионизма и поп-арта.

Онлайн-фотовыставка «Стражи улиц» Дарьи Жаровой, посвящена лепному декору городских зданий. Интернет-посетители увидят макси фасадов домов Москвы, Ярославля и Владимира.

6 апреля для пользователей сети станет доступна виртуальная экспозиция «Бумажный бум. Коллаж» художницы Арины Agora. Ее работы выполнены в технике коллажа к музыкальным произведениям и стихотворениям современных авторов.

В Доме культуры также найдут интересные проекты и любители истории. «Басманные посиделки» - это онлайн-проект об истории Басманного района, состоящий из пяти получасовых познавательных фильмов. Он проходит с 31 марта по 4 апреля в 18:00.

Спикерами проекта являются краевед и журналист Олег Фочкин, который рассказывает, где и что можно было купить в Басманном районе, краевед Филлип Смирнов, который знает о быте жителей района, Инга Макарон, которая делится историями из жизни в Басманном районе.

Видео с Дмитрием Рыбалковым доступно для зрителей с 3 апреля, в нем эксперт рассказывает о том, какое здание было раньше на месте ветросиловой установки Центрального аэрогидродинамического института.

4 апреля Наталья Домашева, почетный житель района, краевед и писатель-историк поделится историями из детства, которое провела в этой части города.

Все спикеры проекта обязательно готовят свои фирменные блюда.

Территориальная клубная система «Орехово» 3 апреля организовала лекцию о жизни Винсента Ван Гога. О великом художнике рассказала Ирина Кравченко, журналист и искусствовед.

В субботу в 18:00 покажут спектакль «Эскапада изгоя», его можно посмотреть на Youtube-канале ТКС «Орехово», а также на страницах в соцсетях. Пьеса основана на жизни Ван Гога, спектакль поставили выпускники Московского института культуры и искусств.

Ценители музыки смогут насладится концертом Анны Бутурлиной «Первый весенний джаз» 6 апреля в 17:00 на сайте Культурного центра ЗИЛ.

Для детей 3-4 лет Московский многофункциональный культурный центр записал подкасты «Чтения с рыжим котом», ведущая Анна Ярлыкова читает для маленьких слушателей известные детские произведения. Они доступны на платформе Apple Podcasts.

Культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского запустил серию мастер-классов для детей длительностью 20-40 минут, которые можно увидеть на его страницах в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и Instagram.

6 апреля в 12:00 в центре пройдет мастер-класс «Разноцветная страна» для детей от 1 до 3 лет, а 8 апреля — «Познакомься с собой» для детей от 8 лет. 13 апреля для детей и родителей будет организовано онлайн-занятие «Брошь-птица», где участники смогут сделать украшение.

Студия Artsvao культурного центра «Марьина Роща» перешла на дистанционный режим. 7 апреля в 18:00 пройдет виртуальный мастер-класс по созданию забавной летающей тарелки из бумаги. 8 апреля в 19:00 можно научиться рисовать гуашью.