РИАМО - 4 апр. Столичные власти определили структуры и ведомства, которые имеют право штрафовать индивидуальных предпринимателей и юрлиц за нарушение режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В России вступили в силу поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за нарушение режима повышенной готовности. В целях их практической реализации Собянин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности в Москве.

«Определены органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», - пояснил Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут: Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ), департамент торговли и услуг, префектуры административных округов и управы районов, департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и Госинспекция по недвижимости.

«Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. <…> Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены», - подчеркнул Собянин.

Информацию о распределении объектов контроля между указанными структурами и о штрафных санкциях за нарушения можно будет узнать на портале mos.ru.

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