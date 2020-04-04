РИАМО - 4 апр. По подозрению в убийстве пенсионера в столице задержаны два приезжих мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников уголовного розыска задержаны двое приезжих 1989 и 1991 годов рождения, которые проверяются на причастность к совершению других преступлений», — отмечается в материале.

По данным следствия, убийство мужчины 1956 года рождения произошло по улице Байкальской, тело нашли 31 марта. При его осмотре обнаружены телесные повреждения и следы удушения.

Подозреваемые признались, что хотели украсть у пожилого мужчины деньги. Когда он попытался закричать, они решили его убить.

Мера пресечения в отношении задержанных определится в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.