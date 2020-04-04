РИАМО - 4 апр. В Московской области 5 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», — отмечается в материале.

Рекомендуется поставить машину в гараж, не парковать ее возле деревьев и шатких конструкций. Стоит избегать хлипкие строения и дома с неустойчивой кровлей.

На улице следует обходить деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи и промышленные объекты.