РИАМО - 4 апр. Требование соблюдать социальную дистанцию на столичных предприятиях, которые продолжают работать в условиях эпидемии коронавируса, из рекомендательного стало обязательным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр внес изменения в указ от 5 марта, которым в столице был введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

«Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательным», - написал Собянин в своем блоге.

Мэр поблагодарил руководство работающих предприятий за ответственное отношение к безопасности сотрудников и клиентов.

«Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе», - подчеркнул Собянин.

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