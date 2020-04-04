РИАМО - 4 апр. Столичные власти сняли ограничения на работу розничных магазинов, торгующих оптико-офтальмологическими изделиями, в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа, опубликованного на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ от 5 марта «О введении режима повышенной готовности». В документе уточнили, на какие объекты розничной торговли не распространяется требование о временном закрытии.

«Временно приостановить с 28 марта 2020 года по 1 мая 2020 года работу объектов розничной торговли, за исключением <…> специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование)», - говорится в документе.

Кроме того, теперь разрешено работать заведениям, которые оказывают услуги на основании лицензии на медицинскую деятельность.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. До 1 мая действует запрет на работу кафе, кинотеатров, салонов красоты и других мест с массовым присутствием людей, а также заведений, где необходимо очное присутствие клиента. Тем не менее продолжают работу продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и некоторые другие торговые объекты.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>