РИАМО - 4 апр. Для выплаты сотрудникам зарплаты бизнес Воскресенска может получить беспроцентный заем в Сбербанке и ВТБ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

«Для снижения финансовой нагрузки в кризисный период для бизнеса можно получить беспроцентный заем на выплату заработной платы (Сбербанк, ВТБ), привлечь кредитные средства по льготной ставке в институтах поддержки: Фонд микрофинансирования – до 5 миллионов рублей под 6%; фонд развития промышленности – от 20 до 150 миллионов рублей от 1% до 5%», — отмечается в материале.

Кроме того, бизнесмены, работающие в сферах, которые пострадали от сложившейся эпидемиологической ситуации, могут обратиться за получением субсидий на разные цели.

Подробности о поддержки бизнеса можно узнать по телефону горячей линии: 0105.

В Воскресенске, несмотря на эпидемию коронавируса, продолжают работать в штатном режиме 19 крупных промышленных предприятий, где сейчас трудятся более 6 тысяч сотрудников. На дистанционную работу перевели только тех, кто не участвует в производстве, это около 7 тысяч работников.

В округе также есть семь крупных сельскохозяйственных предприятий, которые также продолжают функционировать в обычном режиме.