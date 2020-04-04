РИАМО - 4 апр. Депутат Московской областной думы Эдуард Живцов приехал в город Орехово-Зуево, где произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка, в результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж. Два человека погибли и шесть пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов, жильцам предоставят временное размещение. Пока специалисты не обследуют весь дом, люди в него не вернутся.

«Со своей стороны, как депутат, совместно с соцзащитой и с администрацией организовали решение частных вопросов – люди выбегали в домашней одежде, без вещей, документов. Поэтому обеспечиваем жителей питанием, одеждой, детскими вещами. Работаем с каждым пострадавшим по отдельности», - сказал депутат, в чей избирательный округ входит Орехово-Зуево.

Живцов добавил, что на базе местной школы была проведена встреча с жителями, их обеспечили горячим питанием.

«Всех жителей дома определили в профилакторий «Солнечный» на окраине города, часть в гостиницу. Жильцам двух подъездов разрешили войти, чтобы забрать документы и ценные вещи. До завтрашнего дня на месте будет работать спецаппаратура, специалисты дадут заключение, пригоден ли дом для дальнейшей эксплуатации», - отметил Живцов.

Он напомнил, что 5 апреля в 18:00 власти проведут еще одну встречу с жителями пострадавшего дома.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>