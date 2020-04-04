РИАМО - 4 апр. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном Воскресенске пройдет конкурс изобразительного творчества среди детей «Рисуем Победу», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Принять участие может любой желающий в возрасте от 7 до 18 лет», — отмечается в материале.

На рисунках могут быть изображены защитники Отечества, дети военного времени, места воинской славы, ветераны войны, празднование Дня Победы и торжественные мероприятия на площадях и улицах города. Также юные художники могут запечатлеть подвиги солдат, деятельность партизан, подготовку Победы в тылу, работу женщин в условиях войны.

Конкурс пройдет дистанционно, заявки и фотографии работ принимаются в течение апреля и мая по электронной почте: muk.vmb@yandex.ru.

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