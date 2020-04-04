РИАМО - 4 апр. Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа и последующего обрушения стен в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По результатам проведения проверки по факту хлопка газа в квартире жилого дома и обрушения стен возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в квартире на третьем этаже произошел хлопок газа, что повлекло за собой обрушение перекрытий. На месте происшествия работают следователи и криминалисты областного ГСУ СК и криминалисты центрального аппарата ведомства.

В настоящее время проводится опрос жильцов и выемка документов в управляющей компании, обслуживающей данный дом. После разбора завалов следователи осмотрят место происшествия вместе с газовиками, а также назначат необходимые экспертизы.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>