РИАМО - 4 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков города Орехово-Зуево, которые оказывают помощь пострадавшим при взрыве в пятиэтажном доме на улице Гагарина.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших в результате этого инцидента.

«После взрыва газа в Орехово-Зуеве в больнице – четыре человека. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает. Спасибо врачам!» — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. В настоящее время дом оцеплен, на месте дежурят сотрудники Росгвардии.

«Пока не будет полной ясности по безопасности дома, никто там жить не будет», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор добавил, что никто из жильцов пострадавшего дома не останется без помощи, все получат лекарства, одежду и все необходимое.

По последним данным, в результате взрыва и обрушения перекрытий погибли два человека и шестеро пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>