РИАМО - 4 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков города Орехово-Зуево, которые оказывают помощь пострадавшим при взрыве в пятиэтажном доме на улице Гагарина.
Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших в результате этого инцидента.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. В настоящее время дом оцеплен, на месте дежурят сотрудники Росгвардии.
«Пока не будет полной ясности по безопасности дома, никто там жить не будет», - подчеркнул Воробьев.
Губернатор добавил, что никто из жильцов пострадавшего дома не останется без помощи, все получат лекарства, одежду и все необходимое.
По последним данным, в результате взрыва и обрушения перекрытий погибли два человека и шестеро пострадали.
Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>
Посмотреть эту публикацию в Instagram
После взрыва газа в Орехово-Зуеве в больнице – четыре человека. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает. Спасибо врачам! В ближайшие часы спасатели закончат разбор завалов. Пока не будет полной ясности по безопасности дома, никто там жить не будет. Сейчас к нему небезопасно подходить, дом оцеплен, дежурит Росгвардия. Ни один житель не останется без помощи – мы всех расселим и накормим. Кому нужны лекарства, одежда или другие вещи первой необходимости – все всё получат. Завтра опять пообщаемся с жителями, чтобы разъяснить все вопросы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии