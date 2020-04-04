РИАМО - 4 апр. Вторая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 5 апреля, обработка улиц и дворов необходима для борьбы с коронавирусом, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - сказал Бирюков.

По его словам, для дезинфекции используются препараты, которые были рекомендованы Роспотребнадзором. Эти вещества совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

«В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано около 3,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники», - добавил Бирюков.

Он напомнил, что Москва приняла беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования, а также подъезды, в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине.

«В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка», - подчеркнул Бирюков.

Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

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