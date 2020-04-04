РИАМО - 4 апр. Девять москвичей, которые нарушили карантин, были переведены в обсерваторы, среди них люди с подтвержденным коронавирусом и те, кто с ними контактировал, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Однако, к сожалению, в Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина. Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Данным нарушителям самоизоляции также выпишут штрафы.

Пациенты с легкой формой протекания коронавируса могут лечиться на дому, они подписывают согласие о соблюдении режима. Больные не должны выходить из дома и обязаны соблюдать предписание. Родственники заболевших тоже должны соблюдать карантин и не выходить из квартиры.

В Московском регионе действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендовали не покидать квартир.

До 1 мая закрылись все места массового отдыха и общественного питания.

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