РИАМО - 4 апр. Два человека погибли в результате взрыва и обрушения перекрытий в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В результате два погибших и шесть пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Днем в субботу в пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж.

На место происшествия прибыли глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Жильцам дома предоставят временное размещение, при этом будут соблюдены антикоронавирусные меры.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области Андрей Никитин сообщил журналистам, что рассматриваются все версии произошедшего, основная версия - взрыв бытового газа. В настоящее время проводится опрос потерпевших и очевидцев происшествия.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>