РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Администрация детского лагеря «Мечта» в подмосковного Подольске подтвердила, что все летние смены планируются в назначенные сроки, сообщается в группе «МУ ДЮОЦ «Мечта» | Лагерь Мечта Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В наш адрес поступают вопросы об актуальности сроков проведения смен летней оздоровительной кампании 2020. Отвечаем: никакой информации об изменении сроков к нам не поступало. Все смены планируются в назначенные сроки», - говорится в сообщении.



В случае поступления какой-либо информации ее сразу разместят на официальном сайте и в социальных сетях учреждения.

Первая летняя смена в лагере планируется с 1 по 21 июня, вторая - с 25 июня по 15 июля, третья - с 19 июля по 8 августа, четвертая - с 12 по 29 августа.