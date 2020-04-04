РИАМО - 4 апр. Оперативные службы подмосковного Орехово-Зуева прибыли на место взрыва газовой колонки в жилом доме за считанные минуты, сообщил РИАМО в субботу очевидец происшествия.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж.

«Я из дома напротив, №35. Был резкий хлопок, выбежал на улицу, волна пыли. Спасатели приехали через 4-5 минут. Первая скорая. В течение 20 минут все оцепили. <...> На моих глазах три или четыре человека снимали мальчика лет 12», - сказал очевидец Алексей.

Житель дома, где произошел взрыв, отметил, что пятиэтажка буквально «подпрыгнула», при этом запах газа не чувствовался.

В результате взрыва и последующего обрушения перекрытий один человек погиб, шестеро пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>