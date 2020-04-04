РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в рамках рейда не выявил нарушений соблюдения санитарного режима в продуктовых магазинах округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в субботу Ружицкий проинспектировал продовольственные магазины на предмет соблюдения их сотрудниками предписанных санитарно-эпидемиологических норм. Особое внимание было уделено наличию разметки.

«Покупатели должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. У персонала должны быть средства индивидуальной защиты. Они обязаны проводить своевременную дезинфекцию помещений и продуктовых тележек. Нарушений не выявлено», - сказал Ружицкий.

Всего на территории округа 327 розничных продовольственных магазинов и шесть универсальных рынков.

«Призываю всех руководителей магазинов, торговых сетей, рынков, оптовых складов строго соблюдать все необходимые правила! В сложившейся непростой ситуации мы все должны быть ответственными и дисциплинированными. Берегите свое здоровье!» - заключил Ружицкий.