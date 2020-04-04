РИАМО - 4 апр. Жителей дома в подмосковном Орехово-Зуеве, который частично разрушился в результате взрыва газовой колонки, временно разместят в гостиницах с соблюдением правил безопасности в условиях эпидемии коронавируса, сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Изоляция будет соблюдаться так же, как и раньше, маски всем выданы. За этим будем следить настолько, насколько это возможно в чрезвычайной ситуации», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что во временном размещении нуждаются 8-12 человек.

«Мы нашли гостиницы в городе и пансионат, где можно разместиться, их готовят. <...> Глава здесь. Будем каждого сопровождать и решать вопросы каждого», - заключил Воробьев.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>