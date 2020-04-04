РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. После вмешательства администрации подмосковного Подольска продавцы сетевого магазина стали надевать маски и перчатки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что во время пандемии по коронавирусу продавцы в магазине «Перекресток» в ТЦ «Западный» сидят за кассами без масок и перчаток. Она отметила, что такая же ситуация повторяется в других магазинах, и попросила представителей власти решить проблему. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли в магазине на улице Ленинградская, 21 рассмотрело управление потребительского рынка администрации округа.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов провели выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Кассир в маске, дезинфекция в магазине проводится. Фото прилагается. Дополнительно призываю вас без острой необходимости не посещать общественные места, для безопасности здоровья оставаться дома», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.

Также он отметил, что в подобных случаях жители могут обратиться напрямую в Подольский территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, дом №4, телефон: 8(496)764-62-81, либо через официальный сайт