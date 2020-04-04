РИАМО – 4 апр. В дорожно-транспортном происшествии на Симферопольском шоссе на территории Подольска погибли три человека, еще одного госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дорогах сохраняется повышенная аварийность.

«Сегодня (4 апреля – ред.) в результате аварии на 38-м километре Симферопольского шоссе в районе Подольска три человека погибли на месте, среди них - водитель и два пассажира. Еще один пассажир авто доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Водитель легкового автомобиля Merсedes на скорости 200 километров в час влетел под фуру, которая стояла на территории заправки», - говорится в сообщении.

Минтранс Московской области предупреждает водителей, что на дорогах региона сохраняется повышенная аварийность. Свободные от пробок дороги некоторые водители восприняли как повод погонять. Мониторинг с комплексов фотовидеофиксации показывает резкий всплеск числа нарушений.

«За неделю с 27 марта по 3 апреля зафиксировано 773 тысячи нарушений правил дорожного движения, что вдвое превышает аналогичный период прошлого года. Наибольшее число нарушений фиксировали в пятницу, 27 марта – 105 тысяч нарушений, в субботу, 28 марта – 117 тысяч и воскресенье, 29 марта – 116 тысяч», – отмечается в материале.

За неделю произошло 64 ДТП, в которых 10 человек погибли. Основной причиной аварий с тяжелыми последствиями стало превышение скоростного режима.

«Напоминаем, что на дорогах Подмосковья работают 1,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации, из них 50% стационарных комплексов передислоцировали за последние 9 месяцев, еще 200 передвижных камер на базе микроавтобусов и легковых авто меняют места дислокации», – заключается в материале.