РИАМО - 4 апр. Власти Подмосковья намерены оказать материальную помощь пострадавшим от взрыва газа жителям дома в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж.

«Все выплаты, которые предполагаются в Подмосковье, будут сделаны. Глава городского округа (Геннадий Панин - ред.) в ручном режиме с каждой семьей решает все вопросы. Все вопросы решим сегодня. Завтра с жителями будем встречаться в 18 часов. Пострадавшим из второго подъезда будет оказана дополнительная материальная помощь», - сказал Воробьев журналистам после общения с гражданами.

Он отметил, что также будет благоустроена прилегающая территория. Стеклопакеты вставят в окна соседних домов, где они пострадали.

«Все будет благоустроенно и вставлено (окна соседних домов - ред.)», - заключил Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>