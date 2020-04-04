РИАМО - 4 апр. Судьба двух человек, проживающих в разрушенном взрывом подъезде в Орехово-Зуеве, до сих пор неизвестна, также пока не вышли на связь два человека из соседнего подъезда, сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж.

«В учреждения здравоохранения поступило пять человек, один ушел, четырем оказана помощь, их жизни ничего не угрожает. <...> Мы пока не определили двух человек из второго подъезда и двух из четвертого, который не пострадал, - не смогли их найти, дозвониться, определить. Спасатели работают. В ближайшие два-три часа ребята закончат», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в ближайшие часы жители первого, третьего и четвертого подъездов смогут забрать из своих квартир вещи и документы в сопровождении спасателей.

В результате взрыва и последующего обрушения пять квартир в доме оказались полностью разрушены, еще пять разрушились частично. По последним данным, жертвой инцидента стал один человек, шестеро пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>