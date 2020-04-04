РИАМО - 4 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 5 апреля в 18:00 встретится с жителями пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуеве, к этому времени должно быть понятно, смогут ли жители вернуться в свои квартиры.

«Дом будет оцеплен Росгвардией. Завтра в 18:00 мы обсудим и перспективу дома на основании обследования спасателей, и дальнейшие мероприятия по восстановлению документов и других вопросов», — сказал Воробьев.

Он отметил, что с сегодняшнего вечера на месте происшествия будет работать оборудование «Струна», чтобы понять, можно ли вернуться в дом жителям первого, третьего и четвертого подъездов.

В доме в Орехово-Зуеве по адресу: улица Гагарина, дом 31 – в одной из квартир произошел взрыв газовой колонки. В результате чего обрушились перекрытия с первого по пятый этаж, пять квартир полностью разрушены.

В результате аварии погиб один человек, шесть пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>