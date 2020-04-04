РИАМО - 4 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит на личном контроле размещение жителей дома 31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве, где утром в субботу произошел взрыв газовой колонки, передает корреспондент РИАМО.

Как уточнил глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин, всего в размещении нуждается около 10 человек.

«Мы сегодня еще встретимся в пансионате «Солнечный», чтобы убедиться, что вы все размещены на ночлег в комфортабельных условиях», - сказал Воробьев в ходе встречи с жителями.

Он отметил, что через час спасатели помогут жителям пройти в четвертый подъезд, чтобы забрать вещи, еще через час в третий, потом в первый.

«Сейчас спасатели, два лучших отряда мобилизованы, чтобы в течение 4-6 часов убрать завалы», - заключил Воробьев.

Вместе с Воробьевым с жителями пострадавшего дома пообщался глава МЧС России Евгений Зиничев.

В результате взрыва и последующего обрушения пять квартир оказались полностью разрушены, еще пять разрушились частично. По последним данным, жертвой инцидента стал один человек, шестеро пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>