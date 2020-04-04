РИАМО - 4 апр. Гостиницами и питанием обеспечат жителей разрушенного дома из-за взрыва газа в Орехово-Зуеве, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Обеспечим всем необходимым, и продуктами питания, и гостиницы сейчас подбирает глава (городского округа Геннадий Панин – ред.), номерной фонд, потому что в ближайшие сутки - двое дом будет обследоваться и нельзя будет там жить», — сказал Воробьев.
До вечера спасатели постараются обеспечить вход для жителей квартир, чтобы они смогли забрать свои вещи, лекарства и все необходимое.
В доме №31 по улице Гагарина утром в субботу взорвалась газовая колонка в квартире. На место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он проводит встречу с местными жителями.
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