РИАМО - 4 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Орехово-Зуевского городского округа Геннадию Панину в течение недели решить все частные вопросы жителей дома 31 по улице Гагарина, все вопросы можно будет задать по телефону горячей линии: 8 (496) 412-14-37.

Воробьев проводит встречу с жителями дома, где в субботу утром произошел взрыв газа. Перекрытия второго подъезда обрушились с пятого по первый этаж.

«С сегодняшнего вечера две сотрудницы будут принимать звонки (телефон 8 (496) 412-14-37 - ред.). Этот телефон будет координировать действия. <...> Никто риску подвергать жителей не будет. Будем решать частные очень важные вопросы. Геннадий Олегович, сам местный житель, будет решать. И в течение недели доложит, какие решения могут быть - с приватизацией, компенсацией», - сказал Воробьев в ходе встречи с жителями.

Он отметил, что задача главы - разместить жителей, которые высказали желание. Нуждающимся будут предоставлены средства.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>