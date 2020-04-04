РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. В Знаменском храме поселка Дубровицы подмосковного Подольска начали ежедневную онлайн-трансляцию богослужений в период самоизоляции, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В храме Знамения Пресвятой Богородицы в поселке Дубровицы в связи с введением режима самоизоляции для всех организована ежедневная трансляция богослужений на YouTube-канале», - говорится в сообщении.

Присоединиться можно по ссылке.

В связи с пандемией коронавируса приход вынужден был принять ограничительные меры. До окончания пандемии воскресная школа изменила свой режим работы на дистанционный. Для взрослых разрабатывают возможность проведения вебинаров с преподавателями, для детей предложат домашние задания и материалы для самостоятельного изучения. Их разместят на сайте храма.