РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 апр. До 30 апреля торговый центр «МЕГА Белая Дача» в Котельниках закрыт для предотвращения распространения коронавируса, в нем по определенному графику работают магазины, снабжающие население товарами первой необходимости, сообщается в Instagram-аккаунте ТЦ.

В связи с неблагоприятной эпидситуацией в Московском регионе объявили режим повышенной готовности. Закрыты для клиентов магазины с бытовой техникой, бани, сауны, СПА, салоны красоты, автосалоны, магазины косметики и парфюмерии, рестораны, бары, кафе, кроме дистанционной торговли и торговли на вынос, цветочные магазины.

«Для предотвращения возможного распространения вируса COVID-19 и согласно постановлению органов власти ТЦ «МЕГА Белая Дача» будет закрыт до 30 апреля. Для обеспечения доступа к необходимым продуктам и услугам для вас останется открытым ряд магазинов», - говорится в сообщении.

«Ашан» будет работать с 9:00 до 22:00 ежедневно, аптека «36,6» в галерее «Ашан» - с 10:00 до 22:00 ежедневно. Салон сотовой связи «Связной» будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно. Магазины электроники «М.Видео», Вork, «Эльдорадо», а также ИКЕА выдают интернет-заказы ежедневно с 10:00 до 21:00.

Новый тип коронавирусной инфекции впервые зафиксировали в конце 2019 года в Китае в городе Ухань, откуда он начал распространяться по всему миру. На сегодняшний день более 1,1 миллиона человек заражены коронавирусом, около 61 тысячи человек скончались из-за болезни, свыше 233,8 тысячи пациентов выздоровели.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

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