РИАМО - 4 апр. Жильцов дома 31 на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, где произошел хлопок газа, обеспечили горячим питанием в школе N25, передает корреспондент РИАМО.

Также все прошли регистрацию. Троих пострадавших отправят на лечение в МОНИКИ.

В доме №31 по улице Гагарина утром в субботу взорвалась газовая колонка в квартире. Перекрытия второго подъезда обрушились с пятого по первый этаж. На место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он проводит встречу с местными жителями.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>