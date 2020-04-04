РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Власти подмосковного Подольска подтвердили, что возле работающих объектов торговли и общественного питания разрешена круглосуточная бесплатная парковка для грузового транспорта в целях выгрузки продуктов питания и иных товаров, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что ей мешают спать ночные разгрузки товара в магазин «Дикси» на улице Свердлова, 48. По ее словам, стоит грохот от открывания дверей транспортных средств, выкатываемых паллет по металлическому пандусу, слышны переговоры между сотрудниками. Разгрузочные работы продолжаются более получаса. Женщина отметила, что сложная эпидемиологическая обстановка не отменяет закон о тишине. В связи с чем попросила обязать администрацию магазина перенести выгрузки товара на часы, когда по закону разрешены шумные работы.

«В период противодействия коронавирусной инфекции на основании письма министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 19 марта 2020 года разрешена круглосуточная бесплатная парковка для грузового транспорта в целях выгрузки продуктов питания и иных товаров на объекты торговли и общественного питания и доставки товаров покупателям, заказанных посредством интернет-торговли и сервисов доставки», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Алексей Кук.