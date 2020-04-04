РИАМО - 4 апр. Троих человек, пострадавших из-за взрыва газа в Орехове-Зуеве, отправят на лечение в МОНИКИ, из-под обрушившегося подъезда в больницы доставили четверых, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«После взрыва дома поступило четверо (в больницы - ред.) из-за подъезда обрушившегося. Я сейчас посетил одного из пациентов. Он готовится на транспортировку в Москву в МОНИКИ», — сказал Воробьев.

Еще двум пациентам сделали первые операции, скоро их тоже вертолетом или наземным транспортом отправят в МОНИКИ. Состояние четвертого пострадавшего удалось стабилизировать.

Врачи провели все необходимые мероприятия, поэтому жизни всех четверых пациентов ничего не угрожает.

В одном из квартир дома №31 по улице Гагарина произошел взрыв газовой колонки. Перекрытия с первого по пятый этаж разрушены. Из-за хлопка газа пять квартир полностью обрушились.

В результате аварии погиб один человек, шесть пострадали, но под обломками еще могут находится люди.

«Сейчас самая главная задача – дождаться, когда отработают спасатели. Я думаю, что у них займет около 6 часов до полного разбора завала, и параллельно мы проводим перекличку», — подчеркнул Воробьев.

Пока работают спасатели проводится перекличка всего дома, чтобы убедиться, что все на месте.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>