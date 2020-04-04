РИАМО – 4 апр. Самозанятые Московской области смогут получить ежемесячную выплату по безработице, размер которой варьируется от 1,5 тысячи до 15 тысяч рублей, сумма будет зависеть от последней даты в трудовой книжке гражданина, сообщила в субботу министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Самозанятому можно обратиться тоже в центр занятости с комплектом документов (для получения компенсационной выплаты – ред.), но все зависит от того, когда и какая последняя запись в его трудовой книжке была сделана. Конечно, если это было сделано более года назад, то такой самозанятый может претендовать только на минимальный размер пособия, который у нас составляет 1,5 тысячи рублей», – сказала Фаевская.

Кроме того, она напомнила, что все уволенные жители Подмосковья могут получить ежемесячную выплату, размер которой будет зависеть от количество трудовых дней в 2020 году.

«Если трудовой стаж человека более 60 календарных дней в 2020 году, то тогда он имеет право на региональную доплату до 15 тысяч рублей. Для того, чтобы жителю получить такую доплату, ему необходимо обратиться в наш центр занятости по предварительной записи», – добавила Фаевская.

Она отметила, что в центр занятости необходимо предоставить полный комплект оригиналов документов: паспорт с постоянной регистрацией, трудовая книжка, документы об образовании. Также обязательным условием является справка о среднемесячном заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

«Обращаю внимание, что эта справка (о среднемесячном заработке – ред.) не одно и тоже, что и форма справки 2 НДФЛ. Они отличаются друг от друга, потому что в форме 2 НДФЛ отражаются все доходы гражданина, а в справке – только заработанная плата, форма которой размещена на сайте нашего министерства», – заявила Фаевская.