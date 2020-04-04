РИАМО - 4 апр. Власти просят всех жильцов дома 31 на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, где произошел хлопок газа, пройти регистрацию в школе N25, передает корреспондент РИАМО.

«Просим жильцов дома 31 пройти регистрацию в школе N25 - в пункте временного размещения», - объявляют по громкоговорителю.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка в квартире, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. На место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>