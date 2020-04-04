РИАМО - 4 апр. Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия в подмосковном Орехово-Зуеве, где после взрыва газовой колонки в пятиэтажном доме произошло обрушение перекрытий, под обломками еще могут находиться люди, сообщил в субботу начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Проводятся работы по демонтажу плит перекрытия, работают кинологические расчеты, потому что есть предположение, что могут быть еще пострадавшие», - сказал Полетыкин.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка в квартире, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж.

В результате взрыва и последующего обрушения пять квартир оказались полностью разрушены, еще пять разрушились частично. По последним данным, жертвой инцидента стал один человек, шестеро пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>